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Сотрудники ГАИ поймали дрифтера, который устроил "представление" в Лужском районе

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Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

Сотрудники Госавтоинспекции Лужского района Ленинградской области задержали дрифтера. Об этом сообщили в МВД России. 

"Представление" развернулось недавно на парковке одного из торговых центров. Ночью 17 августа внимание привлек водитель машины BMW M4: 23‑летний мужчина устроил шоу. После беседы с инспекторами молодой человек признал, что погоня за "зрелищностью" была ошибкой, он раскаялся. 

Автомобиль помещен на специализированную стоянку – в настоящее время специалисты проверяют подлинность идентификационных номеров. В отношении нарушителя вынесено постановление о привлечении к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ.

Ранее мы рассказывали о том, что сотрудники ГАИ оказали первую помощь пострадавшему в аварии на Приморском шоссе. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: гаи, дрифт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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