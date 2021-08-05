Сотрудники ГАИ задержали водителя Ford, который устроил дрифт на Подольской улице

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 326 УК РФ.

Сотрудники Госавтоинспекции задержали дрифтера в Адмиралтейском районе Петербурга. Об этом рассказали в ведомстве накануне.

"Шоу" мужчина устроил 25 июля на Подольской улице на автомобиле Ford Mustang. Он создал угрозу для окружающих, в частности, для проезжавшего мимо курьера. Местонахождение нарушителя установили 31 августа. Его привлекли к ответственности по ст. 12.6 КоАП РФ (нарушение использования ремней безопасности).

Также водителя направили на медицинское освидетельствование, а машину поместили на специализированную стоянку для проверки подлинности VIN-номера. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 326 УК РФ.

Ранее на Piter.TV: дрифт возле станции "Крестовский остров" обернулся уголовным делом.

Видео: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти