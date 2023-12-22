В ночь на 24 апреля в Петербурге выпадет снег

По словам специалиста, в Северную столицу придет кратковременное значительное похолодание.

В Петербурге в ночь с 23 на 24 апреля пройдет небольшой снег. Об этом сообщил в своем tg-канале главный синоптик города Александр Колесов в своем tg-канале.

По словам специалиста, в Северную столицу придет кратковременное значительное похолодание. К 25-26 апреля столбики термометров покажут +10 градусов. Начнутся дожди, солнца пока не стоит ждать.

Ранее мы писали, что в Ленобласти 23 апреля ожидаются осадки и до +9 градусов. Ночью в регионе пройдут кратковременные дожди, днём в большинстве районов ожидаются кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега.

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Фото: Unsplash