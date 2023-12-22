В Ленобласти 23 апреля ожидаются осадки и до +9 градусов

В Ленинградской области во вторник, 23 апреля, ожидается облачная с прояснениями погода, рассказали в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Ночью в регионе пройдут кратковременные дожди, днём в большинстве районов ожидаются кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер ночью юго-восточный, южный 5-10 м/с, днём южный, юго-западный 7-12 м/с, в прибрежных районах порывы до 15 м/с.
Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, днём +4...+9 градусов.
МЧС: в Петербурге 23 апреля ожидаются порывы ветра до 15 м/с
Фото: МЧС; unsplash
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