В Ленобласти 23 апреля ожидаются осадки и до +9 градусов

В прибрежных районах порывы до 15 м/с.

В Ленинградской области во вторник, 23 апреля, ожидается облачная с прояснениями погода, рассказали в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью в регионе пройдут кратковременные дожди, днём в большинстве районов ожидаются кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер ночью юго-восточный, южный 5-10 м/с, днём южный, юго-западный 7-12 м/с, в прибрежных районах порывы до 15 м/с.

Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, днём +4...+9 градусов.

МЧС: в Петербурге 23 апреля ожидаются порывы ветра до 15 м/с

Фото: МЧС; unsplash