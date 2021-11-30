Утренние пробки во вторник достигли 10 баллов

Первый снегопад парализовал магистрали города.

Утром во вторник, 30 ноября, сервис "Яндекс.Пробки" оценил дорожную ситуацию в Петербурге на 10 баллов. Вероятно, такая загруженность дорог является последствием снегопада.

Помимо окрашенного в "красный" центра города, стоит КАД во многих районах. На карте также довольно много значков "авария". Например, почти полностью парализовала Московский проспект в районе Шушар: там отмечено пять аварий практически подряд.

Судя по "Яндекс.Пробкам", больше не повезло правому берегу Невы. "Бордовым" окрасились Октябрьская набережная, Народная улица, улица Дыбенко, проспект Большевиков, Заневский проспект, улица Коллонтай, Дальневосточный проспект, Малоохтинский проспект, Новочеркасский проспект, Якорная улица, проспект Энергетиков и другие магистрали.

В соцсетях водители успели пожаловаться на уборку дорог. Водитель Ирина Б. уточнила, что проспект Маршала Жукова "забит", а коммунальные службы свалили гору снега и заняли полосу на проблемном перекрестке, что создало еще больший затор, по мнению автора публикации.

Фото: скриншот "Яндекс.Карты": ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Вконтакте

Видео: Piter.TV