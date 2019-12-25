Комблаг рассказал, куда обратиться по вопросам уборки улиц и тротуаров

Комитет по благоустройству отвечает за уборку автомобильных дорог регионального значения.

В понедельник, 29 ноября, петербуржцам напомнили полезные номера телефонов различных предприятий, отвечающих за уборку улиц.

В комитете по благоустройству рассказали, что ведомство отвечает за уборку автомобильных дорог регионального значения города – проезжая часть и тротуары улиц, проспектов, бульваров, переулков, площадей.

Так, задать соответствующий вопрос можно, позвонив на круглосуточную линию комитета, а также в дорожные специализированные предприятия районов. Ознакомиться с телефонами можно здесь.

За уборку дорог Адмиралтейского, Василеостровского, Московского, Петроградского, Фрунзенского, Центрального и Невского (левый берег) районов отвечает предприятие СПб ГУДП "Центр". За Кировский и Красносельский районы – СПб ГУДП "Путь"; Курортный и Кронштадтский районы – СПб ГУДСП "Курортное"; Петродворцовый район – СПб ГУДСП "Петродворцовое".

Компания ОАО "Коломяжское" отвечает за уборку улиц Выборгского и Приморского районов; АО "Автодор" – за Колпинский и Пушкинский районы; АО "Автопарк №7 "Спецтранс" – за Красногвардейский и Невский (правый берег) районы, а ООО "СП "Северное" – за Калининский район.

Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга / Вконтакте