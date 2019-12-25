Утром водители вновь встали в многокилометровый затор в Шушарах

Утром 1 декабря автомобилисты вновь стоят в многокилометровой пробке на Московском шоссе в районе поселка Шушары. По данным на 7:30 утра, затор растянулся на 11 километров. Пробка оценивается в 5 баллов.
Как свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки", затор возник из-за ДТП в правом ряду с фурой. Как скоро рассосется пробка, неизвестно.
Вечером 30 ноября автомобилисты простояли в этом же месте не менее 5 часов. Заложники плохой погоды и трудной дорожной ситуации рассказали в соцсетях, что в некоторых машинах начал заканчиваться бензин. Чтобы хоть как-то его сэкономить, водителям пришлось мерзнуть в своих авто.
Никуда не свернуть и не объехать! Некоторые идут пешком по дороге между рядами.
Рассказали свидетели происходящего
Ранее мы писали, что на Большеохтинском мосту грузовик с мукой заблокировал движение.
Фото: скрин / "Яндекс.Пробки"
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