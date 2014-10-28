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На Большеохтинском мосту грузовик с мукой заблокировал движение
Вчера, 22:59
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На Большеохтинском мосту грузовик с мукой заблокировал движение

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Как рассказали очевидцы, муковоз перегородил проезд и собралась огромная пробка. 

Во вторник вечером, 30 ноября, грузовик с мукой пытался проехать к Большеохтинскому мосту и застрял из-за скоплений снега. Движение заблокировано, собралась пробка. Об этом сообщают в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "ВКонтакте".

Как рассказали очевидцы, муковоз перегородил проезд и собралась огромная пробка. 

Сегодня у станции метро "Ленинский проспект" в 15:40 в снегу увяз троллейбус № 35. Несколько мужчин и молодых людей толкали троллейбус сзади, чтобы колеса перестали буксировать и транспорт мог продолжить путь по маршруту.

Ранее рейсовый автобус попал под товарный поезд в Новогорелово. Как рассказали очевидцы, водитель находится без сознания, у него многочисленные травмы. 

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: большеохтинский мост, грузовик с мукой, пролбка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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