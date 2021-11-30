Главные ДТП во вторник: пробка в Шушарах, автобус попал под поезд, блокировка спецтранспорта

Снегоуборочные машины с трудом справились с расчисткой улиц. В этом материале собрали основные транспортные коллапсы.

Во вторник, 30 ноября, Петербург оказался под влиянием обильного снегопада, который принес в город циклон "Бенедикт". Снегоуборочные машины с трудом справились с расчисткой улиц. В этом материале собрали основные ДТП и коллапсы за вторник.

На неубранных улицах скопились крупные сугробы, а в снегу на проезжей части начал застревать транспорт. Так, у станции метро "Ленинский проспект" в 15:40 в снегу увяз троллейбус № 35. Несколько мужчин и молодых людей толкали троллейбус сзади, чтобы колеса перестали буксировать и транспорт мог продолжить путь по маршруту, сообщают в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" социальной сети "ВКонтакте".

Рейсовый автобус попал под товарный поезд в Новогорелово. Дорожное происшествие случилось на пересечении улицы Современников с Волхонским шоссе. Вечером в шесть часов автобус без пассажиров заехал на рельсы и попал под поезд. По предварительным данным, водителя зажало в кабине.

В Шушарах автомобилисты стоят в пробке более 5 часов. В 16:30 не было движения на дороге от Софийской улицы в сторону Колпино, такая же ситуация у станции Шушары. Водитель одного из автобусов высадил пассажиров на трассе, им пришлось идти пешком. К вечеру ситуация не улучшилась: Софийская, Московское шоссе, Колпинское шоссе, Ленсоветовская дорога – все они, по данным Яндекс.Карт, выделены красным цветом. Как рассказали свидетели, у автомобилистов заканчивается бензин, возможности объехать нет, люди продолжают идти пешком по трассе между рядами машин.

Трамваи не могут проехать из-за припаркованных авто на набережной Карповки. Один из комментаторов предположил, что автомобилисты побоялись быть закопанными в снегу на утро, написали в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" социальной сети "ВКонтакте".

Ранее транспортная прокуратура проверит длительную задержку авиарейса Петербург - Доминикана.

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