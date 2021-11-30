На Смолячкова "Ниссан" и "Хендай" заблокировали спецтранспорт

Во вторник, 30 ноября, произошло дорожное происшествие на углу Смолячкова и Выборгской набережной. Серый "Ниссан" столкнулся с черным "Хендай". Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
После столкновения легковых автомобилей бензовоз не смог проехать по дороге "из-за своих габаритов". Позже к аварии добавился четвертый участник – автомобиль "Водоканала". Информации о пострадавших нет.
В "Водоканале" отметили, что их машина не была участником дорожного инцидента, на месте находился автомобиль другого сервиса.
Ранее в Шушарах автомобилисты стоят в пробке более 5 часов. Водитель автобуса высадил пассажиров на трассе, им пришлось идти пешком.
Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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