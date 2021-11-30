На Смолячкова "Ниссан" и "Хендай" заблокировали спецтранспорт

Информации о пострадавших нет.

Во вторник, 30 ноября, произошло дорожное происшествие на углу Смолячкова и Выборгской набережной. Серый "Ниссан" столкнулся с черным "Хендай". Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

После столкновения легковых автомобилей бензовоз не смог проехать по дороге "из-за своих габаритов". Позже к аварии добавился четвертый участник – автомобиль "Водоканала". Информации о пострадавших нет.

В "Водоканале" отметили, что их машина не была участником дорожного инцидента, на месте находился автомобиль другого сервиса.

Ранее в Шушарах автомобилисты стоят в пробке более 5 часов. Водитель автобуса высадил пассажиров на трассе, им пришлось идти пешком.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб