Транспортная прокуратура проверит длительную задержку авиарейса Петербург - Доминикана

Часть пассажиров отправили в гостиницу, остальные вернулись домой.

Северо-Западная транспортная прокуратура 30 ноября организовала проверку из-за длительной задержки авиарейса Петербург- Доминикана. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Транспортная прокуратура проверит соблюдение прав пассажиров рейса авиакомпании Azur air. По предварительным данным, самолет должен был вылететь из Пулково во вторник, 30 ноября, в 01:00. Однако из-за сложных погодных условий рейс перенесли на 21:00. В Доминикану должны были отправиться 521 пассажир, всем им обеспечили горячим питанием и напитками. Часть пассажиров отправили в гостиницу, остальные вернулись домой. Отмечается, что при наличии оснований примет меры реагирования.

Ранее в Пулково задержали рейсы. На данный момент задержаны 8 рейсов.

Фото: Piter.tv