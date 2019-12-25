В Пулково задержали рейсы

На данный момент задержаны 8 рейсов.

Утром во вторник, 30 ноября, из-за снегопада в Петербурге горожане встряли в 10-балльные пробки на магистралях, а пассажирам пригородных поездов пришлось простоять на платформе дольше обычного в ожидании своего поезда. Однако пассажиры не только наземного транспорта могут опоздать, но и воздушного.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Пулково, были задержаны 8 рейсов. Первый рейс задержали в час ночи до 10:30 в Ла-Роману (Доминиканская Республика). Второй рейс должен был направиться в Калининград в 8 утра, однако, согласно информации онлайн-табло, вылетел только в 10:20.

В 9:25, 9:45 и 9:50 задержали рейсы в Москву (вылетел в 10:20), Краснодар (вылетел в 10:10) и Нижний Новгород (вылетел в 10:35) соответственно.

В 10:05 задержали рейс в Самару, вылет планировался на 10:40. Также отложили вылет в Иваново до 11 часов утра, который должен был улететь в 10:25.

В 11:00 задержали рейс в Ригу (Латвия), вылет планируется 11:20. Также задержан рейс в Ургенч (Узбекистан), вылет которого планируется в 23:00.

UPD на 11:11: согласно данным онлайн-табло Пулково, сейчас задержаны рейсы в Москву, Иваново, Ригу и Ургенч.

Фото: Piter.tv