Пригородные поезда задерживаются из-за снегопада в Петербурге и Ленобласти

Октябрьская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства.

Утром во вторник последствия снегопада парализовали не только городские магистрали, но и железнодорожные пути. В пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщили Piter.tv, что по техническим причинам был остановлен грузовой поезд на перегоне Токсово – Пери в Ленинградской области. Из-за этого задержаны пригородные поезда, которые проходят через этот участок.

Электрички из Сосново и Кузнечного в Петербург, а также из Петербурга в Васкелово прибыли с опозданием в 15-45 минут. Время задержки поездов из Васкелово и Приозерска в Петербург, а также из Петербурга в Васкелово и Сосново составляет от 10 минут до часа.

В пресс-службе ОЖД отметили, что рабочие предпринимают необходимые меры, чтобы минимизировать время опоздания поездов. Также Октябрьская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства и просит пассажиров следить за объявлениями на станциях и в вагонах поездов.

Также вечером накануне "Пассажиравтотранс" предоставил автобус для пассажиров опоздавшего поезда.

Фото: Piter.tv