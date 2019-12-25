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Пригородные поезда задерживаются из-за снегопада в Петербурге и Ленобласти
Сегодня, 10:20
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Пригородные поезда задерживаются из-за снегопада в Петербурге и Ленобласти

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Октябрьская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства.

Утром во вторник последствия снегопада парализовали не только городские магистрали, но и железнодорожные пути. В пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщили Piter.tv, что по техническим причинам был остановлен грузовой поезд на перегоне Токсово – Пери в Ленинградской области. Из-за этого задержаны пригородные поезда, которые проходят через этот участок. 

Электрички из Сосново и Кузнечного в Петербург, а также из Петербурга в Васкелово прибыли с опозданием в 15-45 минут. Время задержки поездов из Васкелово и Приозерска в Петербург, а также из Петербурга в Васкелово и Сосново составляет от 10 минут до часа.  

В пресс-службе ОЖД отметили, что рабочие предпринимают необходимые меры, чтобы минимизировать время опоздания поездов. Также Октябрьская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства и просит пассажиров следить за объявлениями на станциях и в вагонах поездов. 

Также вечером накануне "Пассажиравтотранс" предоставил автобус для пассажиров опоздавшего поезда.

Фото: Piter.tv

Теги: задержка электричек, пригородные поезда, снегопад
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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