"Пассажиравтотранс" предоставил автобус для пассажиров опоздавшего поезда

В ночь с понедельника, 29 ноября, на вторник, 30 ноября, "Пассажиравтотранс" оперативно выделил автобус для пассажиров скоростного электропоезда №812, который прибыл в Петербург с опозданием, сообщили в официальном телеграм-канале предприятия.
Пассажиров электрички доставили от Балтийского вокзала в разные районы города.
Обычно электропоезд №812 прибывает в Петербург в 23:02, однако в этот раз, вероятно, причиной опоздания мог стать снегопад. Напомним, что путь электрички пролегает от Печор через Псков и занимает около 4 часов.
Фото: Piter.tv
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