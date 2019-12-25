"Пассажиравтотранс" предоставил автобус для пассажиров опоздавшего поезда

Обычно электричка прибывает в 23:02, однако прошлым вечером она пришла еще позже.

В ночь с понедельника, 29 ноября, на вторник, 30 ноября, "Пассажиравтотранс" оперативно выделил автобус для пассажиров скоростного электропоезда №812, который прибыл в Петербург с опозданием, сообщили в официальном телеграм-канале предприятия.

Пассажиров электрички доставили от Балтийского вокзала в разные районы города.

Обычно электропоезд №812 прибывает в Петербург в 23:02, однако в этот раз, вероятно, причиной опоздания мог стать снегопад. Напомним, что путь электрички пролегает от Печор через Псков и занимает около 4 часов.

Фото: Piter.tv