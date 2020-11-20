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Рейсовый автобус попал под товарный поезд в Новогорелово
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Рейсовый автобус попал под товарный поезд в Новогорелово

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Как рассказали очевидцы, водитель находится без сознания, у него многочисленные травмы. 

Во вторник вечером, 30 ноября, в посёлке Новогорелово Ломоносовского района рейсовый автобус попал под товарный поезд. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "Вконтакте". 

Дорожное происшествие случилось на пересечении улицы Современников с Волхонским шоссе. Вечером в шесть часов автобус без пассажиров заехал на рельсы и попал под поезд. По предварительным данным, водителя зажало в кабине. Как рассказали очевидцы, мужчина находится без сознания, у него многочисленные травмы. 

На данный момент все детали произошедшего устанавливаются. 

Ранее вблизи железнодорожной станции "Автово" грузовик врезался в поезд. В результате столкновения никто не пострадал. Известно, что происшествие не повлияло на расписание движения.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: автобус, новогорелово, товарный поезд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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