На место аварии уже приехали специалисты.

В Невском районе Петербурга в воскресенье, 5 декабря, поднялся пар над землей. Выяснилось, что на улице Кржижановского прорвало трубу. Об этом сообщили на портале "Мегаполис".

На данный момент проезжая часть перекрыта. На место аварии уже прибыли специальные службы. Когда завершат ремонт и устранят последствия дефекта на трубе, неизвестно.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на улице Маршала Захарова второй раз за день забил фонтан из кипятка.

Фото: Телеграм, Мегаполис