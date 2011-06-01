Петербург продолжает подготовку к зиме

Завершается очистка улиц и парков от листьев.

На прошлой неделе погода в Петербурге была настолько теплой, что на ветках сирени и бузины распустились почки. А за всю осень температура опускалась ниже нуля всего несколько раз. При этом садовники продолжают готовиться к холодам, рассказали в городском комитете по благоустройству.

Специалисты утепляют цветники, приствольные лунки деревьев и кустарников торфом и хвойным лапником, закрывают мешковиной стволы молодых посадок на самых продуваемых участках. Защищены липы в сквере на Троицкой площади, Дворцовой набережной и набережной Лебяжьей канавки, Невском и Загородном проспектах, площади Восстания и других улицах.

Кроме того, завершается очистка улиц и парков от листьев. Отмечается, что в них накапливаются вредные вещества, которые при разложении оседают в почве. В период с 25 ноября по 1 декабря листья убраны на 635 гектарах зеленых зон.

Помимо этого, дорожники отмывали улицы, на некоторых участках применялся "шампунь". Для того, чтобы система водоотведения оперативно принимала дожди, работники коммунальных служб тщательно проверяют входы в ливневую канализацию. За прошлую неделю прочистили свыше 3,6 тыс. патрубков и решеток. На полигон вывезли 1 тыс. "кубов" мусора и 1,1 тыс. тонн смета.

В настоящее время на улично-дорожной сети работают 564 единицы техники.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга