Садовники укутали на зиму молодые липы в сквере на Троицкой площади

Молодые деревья защитили во всем историческом центре.

Перед наступлением холодов в Петербурге садовники оборачивают стволы молодых деревьев мешковиной. Сегодня рабочие СПП "Центральное" укутали на зиму липы в сквере на Троицкой площади. Об этом рассказали в Комитете по благоустройству.

Также в историческом центре защитили деревья на Дворцовой набережной и набережной Лебяжьей канавки, Невском проспекте в районе Гостиного двора, на площади Восстания, Загородном проспекте и на других улицах.

Так как среднесуточная температура воздуха устойчиво понижается, садовники занимаются укрытием приствольных кругов. Чтобы защитить корневую систему от вымерзания, применяется торф.

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Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга