Петербург закупит тонны соли для зимы почти на 800 млн рублей

Власти готовятся к гололеду.

Комитет по государственному заказу Петербурга разместил закупку молотой соли на сумму более 615,5 млн руб. Срок подачи заявок завершится 26 августа.

Заказчиком выступает Центральное управление региональных дорог и благоустройства. В техническом задании указано, что продукт должен содержать не менее 97% хлористого натрия.

Еще одна закупка на поставку соли на 180 млн руб. размещена 7 августа АО "Коломяжское". Заявки от поставщиков принимаются до 25 августа.

В стоимость контракта включены расходы на доставку, разгрузку, налоги, сборы и иные обязательные платежи. Дополнительно прописано требование экологической безопасности соли для людей, животных, имущества и окружающей среды.

Общая сумма двух размещенных закупок составляет около 800 млн руб.

