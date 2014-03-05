Петербург закупит тонны соли для зимы почти на 800 млн рублей

Комитет по государственному заказу Петербурга разместил закупку молотой соли на сумму более 615,5 млн руб. Срок подачи заявок завершится 26 августа.
Заказчиком выступает Центральное управление региональных дорог и благоустройства. В техническом задании указано, что продукт должен содержать не менее 97% хлористого натрия.
Еще одна закупка на поставку соли на 180 млн руб. размещена 7 августа АО "Коломяжское". Заявки от поставщиков принимаются до 25 августа.
В стоимость контракта включены расходы на доставку, разгрузку, налоги, сборы и иные обязательные платежи. Дополнительно прописано требование экологической безопасности соли для людей, животных, имущества и окружающей среды.
Общая сумма двух размещенных закупок составляет около 800 млн руб.
Фото: Piter.TV
