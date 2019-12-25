Россияне могут получить выплаты за травмы в гололед

Дмитрий Свищев не исключил возможность проработки вопроса об индексации сумм возмещения вреда здоровью потерпевшего пропорционально росту прожиточного минимума.

Граждане России, пострадавшие из-за гололеда, имеют право на денежную компенсацию. Соответствующими данными с журналистами информационного агентства "РИА Новости" депутат Государственной думы Дмитрий Свищев, представляющий партию ЛДПР. Парламентарий из нижней палаты заметил, что заявители могут взыскать затраты на лечение, утраченный заработок за время нетрудоспособности, расходы на реабилитацию, оплату услуг юристов и компенсацию морального вреда. Эксперт заметил, что в каждом случае есть лицо, которое было обязано очистить или посыпать дорожку, но не выполнило задачу.

Закон в этом вопросе целиком на стороне пострадавших. Но люди об этом забывают. А виновные остаются в стороне. Я изучил судебную практику, суды сегодня взыскивают серьезные суммы. И 300 тысяч, и 350 тысяч рублей... Но чтобы их получить, нужно знать свои права и соблюсти процедуру: сфотографировать лед, записать свидетелей, сохранить чеки. Дмитрий Свищев, депутат ГД РФ

Политик уточнил, что в настоящее время статьи 1064 и 1085 Гражданского кодекса России прямо предусматривают право населения на полное возмещение вреда, причиненного здоровью. Речь идет о том, что пострадавший гражданин может взыскать не только затраты на лечение, но также утраченный заработок за время своей нетрудоспособности, финансовые расходы на реабилитацию, оплату услуг юристов и компенсацию морального вреда. Важно помнить, что ответственность за двор многоквартирного дома отвечает управляющая компания, за тротуары, парки и остановки - городская администрация, а за территорию около магазина или торгового центра - собственник или арендатор помещения.

