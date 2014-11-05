На улице Маршала Захарова второй раз за день забил фонтан из кипятка

Жильцы ближайших к месту аварии домов остались без воды.

На перекрестке улиц Маршала Захарова и Десантников прорвало трубу с горячей водой. Инцидент стал вторым за день в Красносельском районе Петербурга. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Аварию заметили у дома № 50 по улице Маршала Захарова около 12:15 дня. На месте ЧП работают специалисты аварийной службы. Дефект обещают ликвидировать за 20 часов.

По словам пользователей социальных сетей, дорога в сторону "Юноны" перекрыта. Водителям приходится менять маршруты. Но это не единственное испытание, с которым столкнулись горожане после аварии.

Колёса машин скрыты на половину. Вода в домах ближайших домах отключена. Автор поста, группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Ранее на Piter.tv сообщили, что петербуржцы заметили прорыв трубы на пересечении Маршала Захарова и Кузнецова. Последствия случившегося ликвидируют к утру 5 декабря.

Фото: ВКонтакте, ДТП и ЧП Санкт-Петербург