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На улице Маршала Захарова второй раз за день забил фонтан из кипятка

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Жильцы ближайших к месту аварии домов остались без воды.

На перекрестке улиц Маршала Захарова и Десантников прорвало трубу с горячей водой. Инцидент стал вторым за день в Красносельском районе Петербурга. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Аварию заметили у дома № 50 по улице Маршала Захарова около 12:15 дня. На месте ЧП работают специалисты аварийной службы. Дефект обещают ликвидировать за 20 часов. 

По словам пользователей социальных сетей, дорога в сторону "Юноны" перекрыта. Водителям приходится менять маршруты. Но это не единственное испытание, с которым столкнулись горожане после аварии.

 Колёса машин скрыты на половину. Вода в домах ближайших домах отключена.

Автор поста, группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Ранее на Piter.tv сообщили, что петербуржцы заметили прорыв трубы на пересечении Маршала Захарова и Кузнецова. Последствия случившегося ликвидируют к утру 5 декабря. 

Фото: ВКонтакте, ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: аварийная служба, авария на маршала захарова, прорыв трубы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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