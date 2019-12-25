  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Стало известно, когда устранят последствия прорыва трубы на улице Маршала Захарова
Сегодня, 11:55
302
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Стало известно, когда устранят последствия прорыва трубы на улице Маршала Захарова

0 0

Специалисты аварийной службы обещали справиться с задачей за сутки.

Аварийщики планируют завершить работы по устранению последствий прорыва трубы на пересечении проспекта Кузнецова и улицы Маршала Захарова к утру 5 декабря. Об этом сообщили на портале "Невские Новости" со ссылкой на АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Напомним, сегодня, 4 декабря, в Красносельском районе Петербурга произошла авария. На месте уже работают специалисты аварийной службы. По словам жильцов ближайших домов, водоснабжение и батареи пока не отключили. Подробности случившегося уточняются.

Фото: Piter.tv

 

 

 

Теги: авария, горячая вода, прорыв трубы, проспект кузнецова, чп в спб
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии