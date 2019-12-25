В "Теплосети" прокомментировали регулярные прорывы труб

Называть точную причину частных прорывов на предприятии не стали, однако обратили внимание: компания проводит масштабную работу, чтобы не допустить аварий.

В пресс-службе "Теплосети" прокомментировали для Piter.TV регулярные прорывы труб, которые стали особенно заметны в холодное время. В компании утверждают, что проводят мероприятия, чтобы снизить количество подобных ситуаций.

Среди таких мероприятий — капитальный ремонт, реконструкция тепловых сетей, комплексная диагностика, в том числе гидравлические испытания в межотопительный период, санации и внутриутробная диагностика, планово-предупредительное обслуживание нанадежных участков.

Гидравлические испытания в этом году прошли в два этапа: с 18 мая по 1 июня и с 13 июля по 10 августа. За это время было проведено 19 испытаний в разных районах Петербурга, а также во Всеволожском районе Ленобласти. Теплоэнергетики проверили 1900 км сетей. Благодаря этому специалисты выявили на 9% технологических нарушений больше, чем в прошлые года. В общей сложности было заменено около 4,5 км трубопроводов. Это уменьшило вероятность возникновения аварий в осенне-зимний период.

В "Теплосети" объяснили, почему резко повышать температурный режим отопления нельзя. Его повышают или понижают планомерно, в зависимости от погоды.

Следует отметить, что быстрое снижение или повышение температуры недопустимо, так как это приведет к повышению нагрузки на трубопроводы тепловой сети, что увеличивает вероятность возникновения технологических нарушений. Поэтому изменение режимов ведется плавно и заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды. пресс-служба "Теплосети".

За корректировкой подачи тепла и горячей воды следят диспетчерские службы. Они обращают внимание на показания датчиков телеметрии, расположенных, в том числе, и в тепловых пунктах зданий. Если все же в здании слишком холодно, то стоит обращаться в свои управляющие компании.

Сегодня дефект обнаружили на проспекте Ветеранов, 23. Проспект окутало паром. Ранее на улице Маршала Захарова второй раз за день забил фонтан из кипятка. Напомним, что в городе также работает "ТЭК СПб" и другие теплоэнергетические компании.

Фото: ВКонтакте / Московский район, Санкт-Петербург / Елена Никонова