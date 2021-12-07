Несколько машин оказались в зоне разлива после прорыва трубы на Ветеранов

По информации Piter.TV, сотрудникам ГАИ пришлось перекрывать движение на участке.

Ранним утром 7 декабря на проспекте Ветеранов прорвало трубу с горячей водой. Местные жители почувствовали себя героями мультфильма "Ежик в тумане", однако вместо тумана был пар. По информации пресс-службы "Теплосети", ремонт завершится к 2 часам ночи 8 декабря.

Дефект был обнаружен у дома №23. Резервирование теплоснабжения возможно осуществлять путем замены теплоносителя. Управляющим компаниям напомнили, что им нужно вести постоянный контроль за системами отопления, производить однократную замену воды при снижении температуры теплоносителя в системах отопления.

В зоне разлива оказались несколько автомобилей. Специалисты не заметили у них признаков повреждения. При наличии повреждений ущерб будет застрахован.

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