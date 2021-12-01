Появилось видео, как у метро "Рыбацкое" прорвало трубопровод

На месте инцидента уже работают специалисты.

У станции метро "Рыбацкое" на Тепловозной улице прорвало трубопровод. На месте происшествия образовалась большая лужа. Об этом сообщили в пресс-службе "Водоканала".

На месте инцидента уже работают специалисты. Информация о прорыве поступила в 15:00 дня. Как выяснила бригада, произошло вытекание на сети диаметром 300 миллиметров.

В "Водоканале" добавили, что авария не повлияла на движение автомобилистов и общественного транспорта, а также не была нарушена подача воды и тепла.

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