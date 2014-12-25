Многодетная семья из Петербурга осталась без газа из-за соседских долгов

Представители коммунальных служб предложили матери оплатить соседский долг, но она отказалась.

Стало известно, что в Петербурге многодетная семья осталась без газа не по своей вине. Его отключили из-за соседа-должника, передает "Фонтанка".

В Петроградском районе на улице Лизы Чайки сотрудники "Петербурггаза" перекрыли подачу газа соседу, который не платил за него около двух лет. Выяснилось, что транзитная труба также питает квартиру соседей, где живет многодетная семья и исправно платит за газ. По словам женщины из многодетной семьи, сосед неоднократно выражал неприязнь к ним: "Наша семья ему не нравится. Дети шумят, он стучит в стенку, но с пятью детьми тишины все равно не добиться".

Представители коммунальных служб предложили матери оплатить соседский долг, но она отказалась. Тогда женщина обратилась в "Петербурггаз" с заявлением о том, что задолженностей не имеет. Более того, петербурженка подчеркивает, что прекращение подачи газа в ее квартиру нарушает права семьи. Копии документов она направила в органы опеки и прокуратуру.

Ранее на трассе в Сочи остановлено движение из-за угрозы взрыва газа. Газовоз занесло на повороте, в результате чего произошла утечка пропана.

Фото: pexels