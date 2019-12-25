Петербуржца не признают многодетным отцом из-за двух неродных детей

Прокуратура Пушкинского района восстанавливает социальные права мужчины.

В Петербурге мужчине отказали в мерах социальной поддержки для многодетного отца, так как двум детям он является отчимом. Прокуратура Петербурга восстанавливает социальные права мужчины, рассказали в надзорном ведомстве.

Прокуратура Пушкинского района провела проверку соблюдения законодательства при предоставлении мер поддержки семьям, имеющим детей. Установлено, что петербуржец и его супруга воспитывают четверых детей.

При этом в нарушение закона им необоснованно отказано во включении супруга в состав многодетной семьи. Мужчине отказали из-за того, что он является отчимом, а не родным отцом для двоих из детей. прокуратура Пушкинского района

Прокурор Пушкинского района направил в суд исковое заявление о признании за петербуржцем права на включение в состав многодетной семьи, об обязании выдать удостоверение, подтверждающее соответствующий статус. Исковое заявление находится на рассмотрении.

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Фото: Piter.tv