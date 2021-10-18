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На трассе в Сочи остановлено движение из-за угрозы взрыва газа

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Газовоз занесло на повороте, в результате чего произошла утечка пропана.

В Сочи занесло на повороте газовоз, перевозивший пропан, вследствие чего произошла разгерметизация цистерны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Упрдор "Черноморье".

Авария произошла в районе санатория "Белые ночи" на трассе Джубга – Сочи. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники МЧС и ГИБДД, а также газовая служба. По словам специалистов, существует угроза взрыва. В результате аварии водитель газовоза не пострадал.

Участок дороги, где произошла авария, оцеплен. Движение перекрыто в обоих направлениях.

Ранее в Челябинской области в ДТП с рейсовым автобусом погиб человек.

Видео: ВК/ЧП Адлер l Сочи, ЧП Сочи

Теги: дтп с газовозом, пропан, сочи, угроза взрыва газа
Категории: Новости России, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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