На трассе в Сочи остановлено движение из-за угрозы взрыва газа

В Сочи занесло на повороте газовоз, перевозивший пропан, вследствие чего произошла разгерметизация цистерны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Упрдор "Черноморье".
Авария произошла в районе санатория "Белые ночи" на трассе Джубга – Сочи. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники МЧС и ГИБДД, а также газовая служба. По словам специалистов, существует угроза взрыва. В результате аварии водитель газовоза не пострадал.
Участок дороги, где произошла авария, оцеплен. Движение перекрыто в обоих направлениях.
Ранее в Челябинской области в ДТП с рейсовым автобусом погиб человек.
Видео: ВК/ЧП Адлер l Сочи, ЧП Сочи
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