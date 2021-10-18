В Челябинской области в ДТП с рейсовым автобусом погиб человек

В Челябинской области столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль, а результате чего погиб один человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
Инцидент произошел на трассе в Увельском районе. Авария унесла жизнь водителя легковушки Mitsubishi ASX. Кроме того, различные травм получили четыре пассажира автобуса. Они были госпитализированы в медицинское учреждение.
По предварительным данным, столкновение произошло после того, как водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу на том участке дороги, где это было разрешено сделать. В результате столкновения автобус съехал в кювет. В нем находились 20 пассажиров.
По факту ДТП проводится проверка.
Ранее водитель Mercedes погиб в ДТП с автобусом на севере Петербурга.
Видео: 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Челябинской области
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