  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:58
129
phil_k Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Челябинской области в ДТП с рейсовым автобусом погиб человек

0 0

В результате ДТП также пострадали четыре пассажира автобуса.

В Челябинской области столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль, а результате чего погиб один человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Инцидент произошел на трассе в Увельском районе. Авария унесла жизнь водителя легковушки Mitsubishi ASX. Кроме того, различные травм получили четыре пассажира автобуса. Они были госпитализированы в медицинское учреждение. 

По предварительным данным, столкновение произошло после того, как водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу на том участке дороги, где это было разрешено сделать. В результате столкновения автобус съехал в кювет. В нем находились 20 пассажиров.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее водитель Mercedes погиб в ДТП с автобусом на севере Петербурга.

Видео: 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Челябинской области

Теги: дтп с участием автобуса, увельский район, челябинская область
Категории: Новости России, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии