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Водитель Mercedes погиб в ДТП с автобусом на севере Петербурга

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По факту смертельной аварии проводится проверка.

Утром 18 октября в Выборгском районе Петербурга произошла смертельная авария. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

По данным правоохранителей, на Суздальском проспекте 33-летний водитель  Mercedes врезался в автобус "Лиаз", за рулем которого был 52-летний мужчина. От полученных травм водитель иномарки скончался на месте происшествия.

По факту смертельной аварии проводится проверка.

Ранее внедорожник влетел в дом после аварии на Обуховской Обороны.

Видео: ВКонтакте /  ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: авария, смертельное дтп
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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