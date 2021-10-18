Водитель Mercedes погиб в ДТП с автобусом на севере Петербурга

По факту смертельной аварии проводится проверка.

Утром 18 октября в Выборгском районе Петербурга произошла смертельная авария. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

По данным правоохранителей, на Суздальском проспекте 33-летний водитель Mercedes врезался в автобус "Лиаз", за рулем которого был 52-летний мужчина. От полученных травм водитель иномарки скончался на месте происшествия.

По факту смертельной аварии проводится проверка.

Ранее внедорожник влетел в дом после аварии на Обуховской Обороны.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб