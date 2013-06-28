Внедорожник влетел в дом после аварии на Обуховской Обороны

В результате происшествия никто не пострадал.

В ночь на 18 октября в Невском районе Петербурга произошла авария с участием внедорожника Mitsubishi. В сети появились фото и видео с места происшествия.

Как рассказали очевидцы, возле дома №39 на проспекте Обуховской Обороны двигающийся по трамвайным путям Mitsubishi не справился с управлением и столкнулся со встречным автомобилей. После этого внедорожник откинуло с проезжей части прямо в стену здания.

В результате происшествия никто не пострадал. Прибывшие на место ДТП спасатели освободили трамвайные пути для движения транспорта.

Ранее на Муринской дороге в лобовом столкновении пострадал человек.

Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Дарья Ракитина, Семён Мезенцев