На Муринской дороге в лобовом столкновении пострадал человек

По предварительной информации пострадал один человек, его госпитализировали.

В ночь на 16 октября на Муринской дороге произошло лобовое столкновение, в результате которого пострадал человек. Об этом сообщают в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в соцсети "Вконтакте".

По словам очевидцев, авария произошла в ЖК "Новая Охта". Судя по фотографиям, две белые иномарки столкнулись на практически пустой дороге. Также можно видеть, что службы уже прибыли на место дорожного происшествия. По предварительной информации пострадал один человек, его госпитализировали.

Ранее коляска оказалась на пути у скоростного "Сапсана" в Ленобласти. Маленькая девочка погибла в больнице.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб