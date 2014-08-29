  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Коляска оказалась на пути у скоростного "Сапсана" в Ленобласти
Сегодня, 14:56
174
mook1 Добавить в Яндекс.Новости

Коляска оказалась на пути у скоростного "Сапсана" в Ленобласти

0 0

Маленькая девочка погибла в больнице.

Трагическое ЧП произошло в Ленобласти в субботу, 16 октября. На железнодорожной станции Поповка в Тосненском районе утром мать с ребенком на коляске переходила железнодорожные пути по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. 

Скоростной поезд "Сапсан" наехал на коляску – травмированную девочку госпитализировали, она скончалась в больнице. В связи с инцидентом Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку обстоятельств случившегося.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, ленобласть, сапсан
Категории: Новости Ленинградской области, Новости России, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии