Коляска оказалась на пути у скоростного "Сапсана" в Ленобласти

Маленькая девочка погибла в больнице.

Трагическое ЧП произошло в Ленобласти в субботу, 16 октября. На железнодорожной станции Поповка в Тосненском районе утром мать с ребенком на коляске переходила железнодорожные пути по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

Скоростной поезд "Сапсан" наехал на коляску – травмированную девочку госпитализировали, она скончалась в больнице. В связи с инцидентом Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку обстоятельств случившегося.

Фото: Piter.tv