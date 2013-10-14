Замшину улицу затопило из-за прорыва трубы

По словам свидетеля случившегося, авария произошла из-за того, что в трубу влетел автомобиль.

В субботу, 4 декабря, в одном из дворов в Калининском районе появилась река из горячей воды. Очевидцы отмечают, что потоп произошел из-за повреждения трубы. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

У дома № 68 по Замшиной улице прорвало трубопровод после того, как в конструкцию влетел автомобиль, рассказал пользователь социальной сети "ВКонтакте". Водитель молниеносно скрылся с места аварии.

Ждем помощи коммунальных служб. Позвонил час назад, никакой реакции нет. Анонимный автор поста, ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Ранее на Piter.tv сообщили, что на улице Маршала Захарова второй раз за день забил фонтан из кипятка.

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