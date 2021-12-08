Очевидец: в Уткиной Заводи затопило улицу и территорию завода

Не все успели спасти свои машины.

Читатель Piter.TV прислал нам видео с масштабного прорыва трубы в промзоне "Уткина Заводь". Автор утверждает, что прорыв произошел вечером 7 декабря. В результате аварии, по его словам, затопило территорию завода АО "Готэк Северо-Запад", а также Приневскую улицу.

Оператор рассказал, что прорыв, предположительно, произошел на ТЭЦ. Самая ближайшая к заводу ТЭЦ — Прибрежная. Она попала на видео. По предварительным данным, пострадали как минимум 9 машин, большинство транспортных средств удалось вывезти.

Больше всего удивляет то, что трубу перекрыли спустя долгое время только, когда уже многое было затопления. А ведь на улице морозы. написал читатель.

Piter.TV пытался связаться с автором ролика, а также приемной директора "Готэк Северо-Запад", однако на момент публикации на телефон никто не ответил. Также направлен запрос в ТГК-1.

Видео: читатель Piter.TV