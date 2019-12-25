Трамваи №№ 24, 27, 39 изменят маршрут из-за вытекания воды на рельсы

Движение трамваев от улицы Шелгунова до "Пролетарской" отвели в оба направления.

Во вторник, 7 декабря, в 8:30 утра на проспекте Обуховской Обороны произошло вытекание воды, из-за чего отведено движение трамваев №№ 24, 27, 39 от улицы Шелгунова до станции метро "Пролетарская" в оба направления.

Трамваи №№24, 27 пойдут от станции метро "Рыбацкое" до станции "т/п имени Володарского"; №24 пойдет от Перекупного переулка до станции "р. Оккервиль"; №№ 27, 39 пойдут от проспекта Солидарности до станции "завод Ломоносова".

Трамваи будут следовать по такому маршруту до окончания работ на участке. Горожан просят быть внимательными.

Фото: Piter.tv