Коммунальную аварию на Ленинском проспекте планируют устранить к утру 10 декабря

На Ленинском проспекте прорвало трубу с горячей водой.

Утром 9 декабря в Красносельском районе образовалась пробка из-за прорыва трубы на Ленинском проспекте. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Прорвало трубу на перекрестке Ленинского проспекта и проспекта Маршала Жукова. Пробка до Котина. автор поста

В пресс-службе "Теплосети" рассказали, что технологическое нарушение обнаружено по адресу: Ленинский проспект, дом №101/1. Специалисты уже приступили к ликвидации дефекта. Они приняли решение заменить ненадежный участок трубы.

Резервирование теплоснабжения возможно осуществлять путём замены теплоносителя. Управляющим компаниям необходимо вести постоянный контроль за системами отопления. пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Ремонтные работы планируют завершить к 10:00 10 декабря. В это же время специалисты вернут системы отопления в штатный режим.

В городе участились случаи с прорывом трубы. В пресс-службе "Теплосети" рассказали Piter.TV, с чем это связано.

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