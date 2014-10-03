Жители 40 домов на Васильевском острове остались без тепла из-за ремонта трубопровода

Работы планируется завершить к 8 утра 16 декабря.

Днем 15 декабря при плановом объезде специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" заметили дефект на трубопроводе у дома №45 по Наличной улице. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В итоге сотрудники решили не дожидаться серьезного технологического нарушения и приступили к замене участка. Работы планируется завершить к 8 утра 16 декабря. При этом в результате работ пострадают около 40 домов, которые на ночь останутся без отопления.

Но жителям повезло, в Петербурге по-прежнему наблюдается оттепель. Сегодня температура воздуха на 3-4 градуса выше климатической нормы. Однако синоптики "Фобос" сообщили, что в конце декабря в Петербург вернутся морозы.

Фото: ВКонтакте / АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"