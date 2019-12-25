В конце декабря в Петербург вернутся морозы

Однако пока петербуржцы могут порадоваться небольшой оттепели.

Декабрьская погода преподносит очередные сюрпризы. К Новому году временную оттепель в городе сменят морозы. Об этом сообщили в пресс-службе метеоцентра "Фобос".

Пока горожане могут порадоваться небольшой оттепели. Сегодня ожидается небольшой снег, переходящий местами в дождь. Столбики термометров покажут от -1 до +1 градуса. Скорость южного ветра составит 4-9 м/с.

Завтра, 15 декабря, в Петербурге пройдет небольшой снег, утром город накроет сильный туман. Столбики термометров днем покажут +1…+3 градусов. Ветер подует умеренный с юго-запада. Такая погода сохранится как минимум до конца рабочей недели.

Ранее мы писали, что за сутки от гигантских сосулек в Петербурге пострадали четыре человека.

Фото: Piter.TV