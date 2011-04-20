За сутки от гигантских сосулек в Петербурге пострадали четыре человека

Жертвами наледи стали две женщины, мужчина и 10-летний мальчик.

В Петербурге за минувшие сутки госпитализировали четверых человек, на которых упала наледь с крыш. Об этом стало известно Piter.TV.

Так, 13 декабря на Невском проспекте огромная сосулька упала на голову 41-летней женщине. С ушибленной раной теменной области ее доставили в Мариинскую больницу.

В тот же день наледь упала на 10-летнего мальчика, который шел по Большому проспекту П.С. Острая льдина повредила ребенку руку. После оказания медицинской помощи его отпустили домой.

Также жертвами плохой уборки коммунальщиков стали мужчина и женщина. На 33-летнюю петербурженку глыба льда упала на набережной реки Мойки. В крайне тяжелом состоянии ее госпитализировали.

Огромный кусок льда травмировал мужчину у дома на 3-й Советской улице. Его госпитализировали в тяжелом состоянии с переломом позвоночника и травмами головы.

Расследованием случившегося занимается прокуратура.

Фото: pexels.com