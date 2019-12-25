Прокуратура заинтересовалась падением глыб льда на людей в Петербурге

В результате серьезно пострадали женщина и мужчина.

Прокуратура Петербурга проводит проверку по факту падения наледи на прохожих в Центральном и Адмиралтейском районах. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Первый случай произошел на набережной реки Мойки. Глыба льда упала прямо 33-летней женщине на голову. Пострадавшая сразу же упала на землю и не смогла подняться. Ее доставили в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии. Сейчас она находится в коме.

Аналогичный случай произошел у дома на 3-й Советской улице. Мужчину 1961 года рождения госпитализировали в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, скальпированной раной лобно-теменной области, закрытым компрессионным переломом шейного и грудного отделов позвоночника и шоком.

Прокуратура оценит соблюдение законодательства в сфере ЖКХ со стороны организаций, отвечающих за содержание зданий. По итогам проверок будет принято решение о мерах прокурорского реагирования.

Ранее мы писали, что годовалого ребенка госпитализировали после того, как мама упала вместе с ним на асфальт на улице Курчатова.

Фото: Piter.TV