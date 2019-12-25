Глыба льда упала на голову петербуржца на 3-й Советской улице

Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали с переломом позвоночника и травмами головы.

Вечером 13 декабря в полицию Петербурга поступила телефонограмма из Мариинской больницы. Медики рассказали о госпитализации мужчины 1961 года рождения, на которого с крыши упала глыба льда. Об этом стало известно Piter.TV.

Потерпевший рассказал, что кусок льда упал ему на голову у дома на 3-й Советской улице. Его госпитализировали в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, скальпированной раной лобно-теменной области, закрытым компрессионным переломом шейного и грудного отделов позвоночника и шоком.

На месте происшествия видеонаблюдение отсутствует. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV