Петербург попал под влияние теплого фронта 14 декабря

Сегодня в городе ожидается плюсовая температура, пройдет мокрый снег.

Во вторник, 14 декабря, влияние на погоду в Петербурге окажет теплый атмосферный фронт. Надвигаясь с запада, он закроет небо плотными облаками, вызовет небольшой снег, местами переходящий в мокрый снег и дожди. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Столбики термометров в городе покажут -1…+1 градус, в Ленобласти -3…+2. Такие значения на 2-3 градуса выше положенных по климату, заявил синоптик. Ветер подует с юга со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее мы писали, что ГАТИ выписал штрафы на 2 млн рублей петербургским организациям за плохую уборку снега.

Фото: Instagram / maybefree