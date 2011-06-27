ГАТИ выписал штрафы на 2 млн рублей петербургским организациям за плохую уборку снега

Сумма штрафов составила 2 млн 250 тыс. рублей.

В минувшую пятницу организации Петербурга привлекли к ответственности за несоблюдение уборки наледи и снега. Сумма штрафов составила 2 млн 250 тыс. рублей.

Как рассказали в пресс-службе ГАТИ, Центральное жилищно-коммунальное управление Министерства обороны РФ получило самый большой штраф в размере 500 тыс. рублей за неубранный снег и наледь с крыши здания на Суворовском проспекте, 63.

Сотрудники инспекции осмотрели кровли 205 нежилых зданий и обнаружили на 87 крышах несоблюдение правил уборки. Нарушения также были найдены на 29 территориях из 62 осмотренных. Кроме того, от снега не были убраны 16 площадок из 72 проверенных.



Напомним, в Смольном создали специальное управление для охоты за нарушителями во дворах. В ГАТИ управление было представлено как инструмент контроля за правильной парковкой водителей во дворах.

Ранее для уборки вокзалов Петербурга использовали 1800 кг противоледных средств за последние сутки. В уборке снега было задействовано более 30 работников и 14 единиц техники.

Фото: Вконтакте / ГАТИ | Правительство Санкт-Петербурга