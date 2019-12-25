Годовалого ребенка госпитализировали после того, как мама упала вместе с ним на асфальт на улице Курчатова

На место выезжала полиция, однако, как выяснилось, ситуация не имеет ничего общего с криминалом.

Женщина запнулась за ограждение в виде полусферы на улице и упала с ребенком на асфальт в Выборгском районе Петербурга. По информации Piter.TV, ребенка пришлось госпитализировать.

Случай произошел вечером 6-го декабря на улице Курчатова, когда петербурженка выходила из машины. На руках у нее находился 11-месячный мальчик. Вместе с мамой ребенка доставили в Филатовскую больницу. По предварительным данным, у него диагностировали сотрясение головного мозга и ОРВИ.

Ранее Piter.TV писал о том, что ребенок получил сотрясение во время игры в зеркальном лабиринте в Петербурге.

Фото: Piter.TV