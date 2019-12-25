Ребенок получил сотрясение во время игры в зеркальном лабиринте в Петербурге

Мальчик бежал и ударился лбом о стекло.

В Петербурге 4-летний мальчик получил травмы головы во время игры в зеркальном лабиринте парка чудес "Галилео" на проспекте Энергетиков. Об этом стало известно Piter.TV.

Со слов матери, во время игры ребенок побежал и случайно ударился лбом о стекло. В результате его госпитализировали в Детскую городскую больницу №19 с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и гематомой лобной области слева.

По факту случившегося проводится проверка.

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Фото: Piter.TV