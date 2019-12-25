В Колпино 5-классница получила удар ногой в живот от одноклассника

В Колпино проводят проверку после информации о травмировании 12-летней девочки, ученицы 5 класса, в одной из местных школ. Об этом стало известно Piter.TV.
Девочка в сопровождении опекуна самостоятельно обратилась в травмпункт Детской городской больницы №22. У нее диагностировали тупую травму живота.
Со слов пострадавшей, в школе ее ударил ногой в живот одноклассник. Обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее мы писали, что в Петербурге профессор Ботанического сада был избит по пути из театра домой.
Фото: Piter.TV
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