В Петербурге профессор Ботанического сада был избит по пути из театра домой

У мужчины диагностировали многочисленные телесные повреждения.

Вечером 6 декабря в дежурную часть полиции Петербурга поступило сообщение от врачей НИИ Скорой помощи. Медики рассказали о госпитализации 57-летнего мужчины, работающего профессором в Ботаническом саду, с многочисленными телесными повреждениями. Об этом стало известно Piter.TV.

Со слов супруги, муж ушел в театр, а вернулся домой с травмами. На вопросы женщины мужчина отказался отвечать. Через некоторое время ему стало плохо, и жена вызвала скорую помощь.

У пострадавшего диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом основания черепа, множественные переломы ребер справа. В тяжелом состоянии его поместили в реанимацию.

Известно, что мужчина не злоупотребляет алкоголем. В настоящий момент ведется просмотр записей с камер видеонаблюдения, установленных на пути следования мужчины. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV