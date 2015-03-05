Житель Петербурга пытался задушить и выдавить глаза курьеру "Яндекс Еды"

Пострадавший требует привлечь к ответственности дебошира.

Вечером 2 декабря в полицию Петербурга обратился 36-летний мужчина, работающий курьером в "Яндекс Еде". Он потребовал привлечь к ответственности местного жителя за избиение. Об этом стало известно Piter.TV.

Потерпевший рассказал, что принес по адресу еду. Заказчик спровоцировал словесный конфликт, а затем перешел к действиям. Нападавший наносил хаотичные удары руками в область головы и лица потерпевшего, хватал за одежду, пытался задушить и выдавить глаза курьеру. Кроме того, он угрожал потерпевшему связями в правоохранительных органах и уголовным преследованием.

По мнению потерпевшего, мужчина вел себя неадекватно и за это должен понести ответственность. В действиях нападавшего стражи порядка усмотри признаки состава преступления по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Хулиганство". Курьер обратился в травмпункт, где зафиксировал повреждения.

Ранее мы писали, что женщина ударила сожителя ножом в плечо во время ссоры на проспекте Энергетиков.

Фото: Instagram / yandex_eda