На Приморском прорвало трубу

Судя по фотографии, на месте уже работает бригада специалистов.

В среду вечером, 9 декабря, на приморском проспекте прорвало трубу. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Инцидент произошел вечером, улицу затопило. Судя по фотографии, на месте уже работает бригада специалистов. О причинах прорыва и размере дефекта трубы на данный момент неизвестно. Информации о пострадавших не поступало.

Напомним, сегодня утром произошла коммунальная авария на Ленинском проспекте. Ее планируют устранить к утру 10 декабря. В это же время специалисты вернут системы отопления в штатный режим. В среду вечером прорвало трубу на Есенина. По предварительным данным, пострадал сантехник ЖКС №2 Выборгского района. Он начал выставлять ограждения в зоне дефекта до приезда аварийно-восстановительных бригад и сотрудников МЧС по Петербургу.

В городе участились случаи с прорывом трубы. В пресс-службе "Теплосети" рассказали Piter.TV, с чем это связано.

Фото: Вконтакте /

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Аня Буслакова